Як повідомили в Міненерго, на "гарячу лінію" можуть звернутися як і побутові споживачі, так і бізнес. Метою роботи "СТРУМ" є забезпечення українців усією необхідною інформацією.

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В Україні почала працювати урядова лінія "СТРУМ"

20 липня в Україні почала працювати урядова "гаряча лінія" з питань енергетики – "СТРУМ". Так, за номером 15-49 українці цілодобово та безкоштовно можуть отримати консультації з енергетичних питань.

Зокрема, на лінії "СТРУМ" можна дізнатися:

як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;

отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;

інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.



Урядова "гаряча лінія" "СТРУМ" / Інфографіка Міненерго

Метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання,

– наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Урядова лінія "СТРУМ" почала працювати в рамках реалізації Урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики й кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.