Що буде далі в енергосекторі

Зелена генерація залежить від погоди й не може повністю замінити теплові станції. Про це розповів аналітик енергетичного сектору Володимир Омельченко.

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Українська енергосистема значною мірою залежить від НАЕК "Енергоатом", що виробляє близько 50% електроенергії. Влітку проходить ремонт на АЕС для підготовки до зимового навантаження, щоб запобігти аваріям.

Володимир Омельченко Аналітик енергетичного сектору Наразі в ремонті знаходиться близько 50% потужностей компанії. Цей факт та шалена спека, що триває в Україні в липні, призводить до величезного дефіциту електроенергії. Також через спеку за останні дні було декілька аварій на вихідних трансформаторах АЕС, що не дозволило покращити ситуацію з електропостачанням, незважаючи на зниження температури та достроковий вихід із ремонту одного блоку АЕС.

Енергомережі перевантажені

За словами експерта, сьогоднішні аварійні відключення електроенергії у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях стали результатом аварії на станції через перевантаження мережі.

Це впливає на пропускну спроможність магістральних мереж, що передають електроенергію від АЕС до міст і сіл.

Зауважте! Пошкодження трансформаторів та проводів через війну змусили перебудувати схеми роботи мереж, які менш надійні. Очікується, що ситуація покращиться з середини серпня завдяки завершенню ремонтів енергоблоків та зниженню температури повітря.