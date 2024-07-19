Что будет дальше в энергосекторе

Зеленая генерация зависит от погоды и не может полностью заменить тепловые станции. Об этом рассказал аналитик энергетического сектора Владимир Омельченко.

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Украинская энергосистема в значительной степени зависит от НАЭК "Энергоатом", производящей около 50% электроэнергии. Летом проходит ремонт на АЭС для подготовки к зимней нагрузке, чтобы предотвратить аварии.

Владимир Омельченко Аналитик энергетического сектора Сейчас в ремонте находится около 50% мощностей компании. Этот факт и безумная жара, что продолжается в Украине в июле, приводит к огромному дефициту электроэнергии. Также из-за жары за последние дни было несколько аварий на выходных трансформаторах АЭС, что не позволило улучшить ситуацию с электроснабжением, несмотря на снижение температуры и досрочный выход из ремонта одного блока АЭС.

Энергосети перегружены

По словам эксперта, сегодняшние аварийные отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях стали результатом аварии на станции из-за перегрузки сети.

Это влияет на пропускную способность магистральных сетей, передающих электроэнергию от АЭС в города и села.

Обратите внимание! Повреждения трансформаторов и проводов из-за войны заставили перестроить схемы работы сетей, которые менее надежны. Ожидается, что ситуация улучшится с середины августа благодаря завершению ремонтов энергоблоков и снижению температуры воздуха.