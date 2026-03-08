Война в Украине могла бы завершиться быстрее с таким уровнем ПВО, как на Ближнем Востоке, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине, которая длится уже пятый год, могла бы завершиться раньше, если бы Киев получил такой уровень противовоздушной обороны, который развернули в странах Персидского залива в течение первой недели войны.

Об этом Стубб сказал в интервью Bloomberg во время государственного визита в Индию.

Как война в Иране влияет на Украину?

Александр Стубб сравнил финансовые затраты на войны и отметил, что только первая неделя боевых действий в Иране обошлась примерно в 40 миллиардов долларов. По его словам, это примерно соответствует годовым затратам европейских стран на помощь Украине.

Общий объем поддержки Украины со стороны Европы с 2022 года он оценил в 250 – 300 миллиардов евро (290 – 350 миллиардов долларов).

В то же время президент Финляндии заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он способен ограничить военное сотрудничество России с Ираном.

По словам Стубба, удары США и Израиля по Ирану, а также иранские контратаки на американские базы на Ближнем Востоке и в нескольких соседних странах сейчас делают невозможным совместную работу Ирана и России над ракетами или оборонной промышленностью.

Кроме того, смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии по Украине, давая "пространство для делегаций, чтобы они могли что-то придумать, не находясь в центре внимания".

Что ранее Стубб говорил о войне?