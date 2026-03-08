Война в Украине могла бы завершиться быстрее с таким уровнем ПВО, как на Ближнем Востоке, – Стубб
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине могла бы завершиться раньше, если бы Киев получил лучшую противовоздушную оборону.
- Стубб отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может ограничить военное сотрудничество России с Ираном, что может быть выгодно для Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что война в Украине, которая длится уже пятый год, могла бы завершиться раньше, если бы Киев получил такой уровень противовоздушной обороны, который развернули в странах Персидского залива в течение первой недели войны.
Об этом Стубб сказал в интервью Bloomberg во время государственного визита в Индию.
Как война в Иране влияет на Украину?
Александр Стубб сравнил финансовые затраты на войны и отметил, что только первая неделя боевых действий в Иране обошлась примерно в 40 миллиардов долларов. По его словам, это примерно соответствует годовым затратам европейских стран на помощь Украине.
Общий объем поддержки Украины со стороны Европы с 2022 года он оценил в 250 – 300 миллиардов евро (290 – 350 миллиардов долларов).
В то же время президент Финляндии заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, поскольку он способен ограничить военное сотрудничество России с Ираном.
По словам Стубба, удары США и Израиля по Ирану, а также иранские контратаки на американские базы на Ближнем Востоке и в нескольких соседних странах сейчас делают невозможным совместную работу Ирана и России над ракетами или оборонной промышленностью.
Кроме того, смещение глобального внимания на Иран может создать возможности для дипломатии по Украине, давая "пространство для делегаций, чтобы они могли что-то придумать, не находясь в центре внимания".
Что ранее Стубб говорил о войне?
Ранее Александр Стубб заявлял, что глава Кремля Владимир Путин уже потерпел стратегическое поражение в войне, которой подтолкнул Украину в Европу вместо насаждения своей политики.
По словам президента Финляндии, российский президент хотел предотвратить расширение НАТО, но получил членство Финляндии и Швеции в блоке.
Кроме этого, как отметил Александр Стубб, Москва хотела снизить оборонные расходы Альянса, однако сейчас они растут до 5%. В то же время Россия, по его мнению, также имеет пока незначительные продвижения на фронте.