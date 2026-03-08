Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о последствиях войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своей заметке в социальной сети X.

Что заявил польский премьер?

В своей заметке Туск отметил связь между нестабильностью в регионе Ближнего Востока и экономическими выгодами для Кремля. По его словам, обострение ситуации на энергетических рынках приводит к резкому росту цен на нефть и газ.

Польский премьер отметил, что такая ситуация может оказать значительное влияние на мировую экономику. В то же время высокие цены на энергоносители способны усилить финансовые возможности России, которая остается одним из крупных экспортеров энергоресурсов. Туск также предположил, что из-за дефицита нефти Соединенные Штаты могут оказаться под давлением по смягчению или даже отмене санкций против российской нефти.

Кто здесь настоящий победитель?

– подытоживая спросил премьер Польши.

Что известно о ситуации с нефтью и газом на Ближнем Востоке?