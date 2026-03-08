Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о последствиях войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своей заметке в социальной сети X.
Что заявил польский премьер?
В своей заметке Туск отметил связь между нестабильностью в регионе Ближнего Востока и экономическими выгодами для Кремля. По его словам, обострение ситуации на энергетических рынках приводит к резкому росту цен на нефть и газ.
Польский премьер отметил, что такая ситуация может оказать значительное влияние на мировую экономику. В то же время высокие цены на энергоносители способны усилить финансовые возможности России, которая остается одним из крупных экспортеров энергоресурсов. Туск также предположил, что из-за дефицита нефти Соединенные Штаты могут оказаться под давлением по смягчению или даже отмене санкций против российской нефти.
Кто здесь настоящий победитель?
– подытоживая спросил премьер Польши.
Что известно о ситуации с нефтью и газом на Ближнем Востоке?
7 марта Израиль ударил по иранским нефтяным объектам в Тегеране. По данным Clash Report, что удары были также по городам Кухак, Шахран и Кередж в Иране. Масштабы атаки уточняются.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждает, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти из-за конфликта с Ираном и роста цен на нефть до 150 долларов за баррель. Катар остановил производство сжиженного природного газа из-за ударов Ирана, что может задержать проект North Field, запланированный на середину 2026 года.
Из-за блокады Ормузского пролива страны Персидского залива вынуждены сокращать добычу нефти, что приводит к значительным потерям. Эксперты предупреждают о возможной потере до 5 миллионов баррелей нефти в день, если конфликт затянется, а цены на нефть могут резко возрасти.