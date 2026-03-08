Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо наслідків війни на Близькому Сході. Про це він написав у своєму дописі у соціальній мережі X.

Дивіться також Трамп відповів, чи допомагає Росія Ірану у війні

Що заявив польський прем'єр?

У своєму дописі Туск наголосив на зв'язку між нестабільністю в регіоні Близького Сходу та економічними вигодами для Кремля. За його словами, загострення ситуації на енергетичних ринках призводить до різкого зростання цін на нафту та газ.

Польський прем'єр зазначив, що така ситуація може мати значний вплив на світову економіку. Водночас високі ціни на енергоносії здатні посилити фінансові можливості Росії, яка залишається одним із великих експортерів енергоресурсів. Туск також припустив, що через дефіцит нафти Сполучені Штати можуть опинитися під тиском щодо пом'якшення або навіть скасування санкцій проти російської нафти.

Хто тут справжній переможець?

– підсумовуючи запитав прем'єр Польщі.

Що відомо про ситуацію з нафтою та газом на Близькому Сході?