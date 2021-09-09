Кроме этого, злоумышленник повредил автомобиль потерпевшего Daewoo Lanos. Это случилось на подстанции в Валиховском переулке из-за конфликта на дороге.

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Поссорились на дороге

Вероятной причиной этого события стал конфликт на дороге, который случился незадолго до этого. Пострадавшему мужчине 60 лет. Он обратился к правоохранителям и они довольно быстро разыскали злоумышленника.

Им оказался 20-летний студент. Теперь он стал фигурантом уголовного производства. Какие травмы получил избитый водитель – неизвестной

Что грозит молодчику

Правоохранители расследуют этот случай как хулиганство. Если вину парня доведут, наказание может быть разным: