Встретил день рождения в больнице: трагические детали смерти студента в Ровно

Студент ровенского колледжа Дмитрий Мельник пострадал от удара током в общежитии. Пять месяцев он провел в больнице и умер на Пасху, 20 апреля.

Дмитрий учился в Ровенском профессиональном колледже Национального университета биоресурсов и природопользования. Об этом рассказала мама Дмитрия Нина Мельник OBOZ.UA, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Что известно о мальчике, которого ударило током на крыше электрички в Киеве

Что известно о Дмитрие Мельнике

Студент отметил свое 20-летие в больнице 15 апреля. Его мама подчеркнула, что он сильно потерял вес после того, что произошло, а со временем стал еще худее. У него падало давление и даже медсестры говорили попрощаться с ним.

Пять месяцев Дмитрий Мельник боролся за жизнь. За это время следствие так и не смогло назвать причин того, что произошло. А в самом учебном заведении никто из руководства общежития не отстранен от должностей,

– написали в издании.

24 ноября прошлого года Дмитрий принял душ в общежитии и зашел в комнату, чтобы повесить мокрое полотенце на батарею. Затем он взялся рукой за чугунную батарею, крикнул "Помогите" и упал на спину.

Соседи парня Назар и Богдан увидели, что рука Дмитрия была между батареей отопления и подоконником, а сам он потерял сознание. Они освободили товарища и вызвали скорую помощь. Врачи провели обследование и отметили, что он будет жить, но не сможет восстановиться.

Наказали ли виновных в смерти студента

В колледже ситуацию не комментируют. После трагедии там выдали циничный вывод собственной комиссии, что "после попытки студента Дмитрия Мельника повесить полотенце на батарею у него ухудшилось здоровье". Все руководители общежития находятся на своих местах.

Родители Дмитрия неоднократно звонили в Национальный университет биоресурсов и природопользования в Киеве, но их заявления и просьбы не принимали во внимание.

В полиции Ровенской области открыто уголовное производство за нарушение требований законодательства об охране работы должностным лицом, повлекшее смерть людей. Сейчас ведется досудебное расследование и виновному грозит до семи лет лишения свободы.

К слову, в воскресенье, 20 апреля, в Луцком районе 16-летнего мальчика поразило током на железной дороге и он погиб. Парень получил поражение, когда вылез на вагон-цистерну.