Так, в Белой Церкви в Киевской области такие призывы в соцсетях делала одна из студенток. Она писала, что нужно "принять врага с добром".

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Не донатит ВСУ

У девушки повернулся язык демонстративно заявить, что она не донатит ВСУ и не ест мясо. Мол, не поддерживает убийство и войну. Но как эти понятия связаны в ее понимании, она не объяснила. Более того, она призвала "принять врага с добром". Как она себе это представляет – неизвестно.

Теперь такие заявления получили ответные последствия. Оказалось, что она училась на 4 курсе факультета ветеринарной медицины Белоцерковского национального аграрного университета. Теперь ее отчислили.



Свои мысли девушка писала в соцсетях / Фото скриншот

За свои слова девушка поплатилась – ее отчислили из вуза и сообщили о ее посте СБУ и полиции. Для этого в университете была созвана специальная комиссия. Руководство университета призвало студентов продолжать овладевать выбранной профессией. При этом не тратить собственный ресурс на поддержку враждебных взглядов и разжигание политических конфликтов.



Студентка хотела хорошо принять врага / Фото скриншот

Коллаборанты и предатели, которые помогали врагу

К сожалению, в нашем государстве нашлись те, кто не просто призывал к измене, но и сотрудничал с врагом, чтобы продать Украину. В частности, военнослужащему Нацгвардии сообщили о подозрении в государственной измене. Он помогал россиянам вести войну против Украины. Его задержали.

Служба безопасности Украины также задерживала предателя, корректировавшего огонь врагов в Украине. Его обнаружили в Одесской области. Поэтому 7 раз враги стреляли по разрушенному мосту через Днестровский Лиман.

Также СБУ задержала бывшего начальника спецслужбы в Крыму Олега Кулинича из-за государственной измены. Следователи установили, что он в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону врага, когда россияне захватывали полуостров.

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