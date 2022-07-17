Так, у Білій Церкві на Київщині такі заклики в соцмережах робила одна із студенток. Вона писала, що треба "прийняти ворога з добром".

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Не донатить ЗСУ

У дівчини повернувся язик демонстративно заявити, що вона не донатить ЗСУ і не їсть м'яса. Мовляв, не підтримує вбивства та війну. Але як ці поняття пов'язані в її розумінні вона не пояснила. Ба більше, вона закликала "прийняти ворога з добром". Як вона собі це уявляє –невідомо.

Тепер такі заяви отримали відповідні наслідки. Виявилось, що дівчина навчалася на 4 курсі факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Тепер її відрахували.



Свої думки дівчина писала у соцмережах / Фото скриншот

За свої слова дівчина поплатилася – її відрахували з вишу і повідомили про її пост СБУ та поліцію. Для цього в університеті скликали спеціальну комісію. Керівництво університету закликало студентів продовжувати опановувати обрану професію. При цьому не витрачати власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів і розпалювання політичних конфліктів.



Студентка хотіла добре прийняти ворога / Фото скриншот

Колаборанти й зрадники, які допомагали ворогу

На жаль, в нашій державі знайшлись ті, хто не просто закликав до зради, але й співпрацював із ворогом, щоб продати Україну. Зокрема, військовослужбовцю Нацгвардії повідомили про підозру у державній зраді. Він допомагав росіянам вести війну проти України. Його затримали.

Служба безпеки України також затримувала зрадника, який коригував вогонь ворогів в Україні. Його виявили в Одеській області. Через це 7 разів вороги гатили по зруйнованому мосту через Дністровський Лиман.

Також СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча через державну зраду. Слідчі встановили, що він у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.

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