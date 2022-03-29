Студенты, предприниматели, экс-военные: ТрО Киева стало одним целым и готово к обороне столицы

Оккупанты уже больше месяца пытаются войти в Киев, однако терпят лишь сокрушительные потери в окрестностях. Между тем, териториальная оборона столицы уже стала одним целым и готова к эффективной обороне.

В одной из бригад ТРО пообещали врагу ад, если тот решится ступить на киевскую землю. Оккупанты в буквальном смысле будут гореть благодаря единству до недавнего времени студентов, предпринимателей и экс-военных, а ныне – украинских защитников.

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Настроения в териториальной обороне Киева

В одной из бригад ТрО рассказали, что они были полностью укомплектованы еще более месяца назад, и за это короткое время удалось организовать эффективную оборону на всех угрожающих направлениях. Личный состав мотивирован, добровольцы слаженны не только в боевом смысле, но и психологически.

Командир одного из подразделений Валерий рассказал, что, несмотря на возраст, сферу деятельности, национальность, опыт и ряд других отличий, его боевой коллектив стал единым целым.

Валерий участвовал в сдерживании агрессора на востоке Украины с 2014 года. После 24 февраля, в первые дни полномасштабного вторжения, приобщился к боевым действиям в окрестностях Киева. Командир рассказал, что опыт, полученный в течение последнего месяца, бесценен, и поможет приблизить нашу победу.

К нам пришло множество мотивированных людей. На самом деле гораздо больше, чем мы могли призвать на службу. Это люди всех возрастов. У нас есть студенты, предприниматели, бывшие военные, люди из разных сфер,

– подчеркнул Валерий.

Командир подразделения подчеркнул, что все бойцы очень быстро объединились ради общей цели – защиты Украины. За это время, по словам Валерия, уже была проведена титаническая работа, однако дальше будет сделано еще больше.

ТрО Киева / Фото Териториальная оборона ВС Украины

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