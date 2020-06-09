В Винницкой области, житель села Ивча решил переоборудовать старый автомобиль на кабриолет. Заручившись поддержкой друга, студент-автомеханик срезал крышу, заменил сиденья и установил в салоне кинотеатр. Что из этого получилось – смотрите далее.

Машину ребята приобрели за 8 тысяч гривен в соседнем селе, еще 15 тысяч гривен пришлось потратить на ремонт. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Рассказывают, что идея совершенствования "железного коня" пришла случайно, ведь на карантине появилось много свободного времени.

"Сидели в гараже, нечего было делать. Решили обрезать крышу, чтобы интереснее было", – рассказал житель села Ивча Андрей Маковийчук.



Необычное превращение "Запорожца" в кабриолет / Фото "33-й канал"



Студенты приобрели "Запорожец" за 8 тысяч гривен / Скриншот из видео

Среди односельчан "запорожец-кабриолет" вызвал большой фурор. Просят не только сфотографироваться, но и покататься.

В планах студентов-автомехаников перекрасить автомобиль в черный цвет и заменить кузов.



Ребята еще хотят совершенствовать свой кабриолет / Скриншот из видео