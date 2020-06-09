На Вінниччині, житель села Івча вирішив переобладнати старий автомобіль на кабріолет. Заручившись підтримкою друга, студент-автомеханіки зрізав дах, замінив сидіння та встановив у салоні кінотеатр. Що з цього вийшло – дивіться далі.

Автівку хлопці придбали за 8 тисяч гривень у сусідньому селі, ще 15 тисяч гривень довелось витратити на ремонт. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

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Розповідають, що ідея удосконалення "залізного коня" прийшла випадково, адже на карантині з'явилось багато вільного часу.

"Сиділи у гаражі, не було що робити. Вирішили обрізати дах, щоб цікавіше було", – розповів житель села Івча Андрій Маковійчук.



Незвичне перетворення "Запорожця" в кабріолет / Фото "33-й канал"



Студенти придбали "Запорожець" за 8 тисяч гривень / Скриншот з відео

Серед односельчан "запорожець-кабріолет" викликав неабиякий фурор. Просять не лише сфотографуватись, а й покататись.

В планах студентів-автомеханіків перефарбувати автомобіль у чорний колір та замінити кузов.



Хлопці ще хочуть вдосконалювати свій кабріолет / Скриншот з відео