Студенты каких стран чаще всего едут в Украину: список
25 тысяч 263 студентов-иностранцев получили приглашение на учебу в Украину с января по июль 2018 года. Наибольшее количество приглашений получили граждане Марокко – 4 тысячи.
Такую статистику обнародовал Украинский государственный центр международного образования МОН Украины.
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"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения – за 7 месяцев 2017 года было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016 году количество приглашений составила около 12 тысяч", – сказала директор УДЦМО Елена Шаповалова.
Список стран
В течение 2018 года больше всего приглашений зарегистрировано для граждан следующих стран:
– Марокко (4254);
– Индия (3210);
– Нигерия (1987);
– Туркменистан (1724);
– Египет (1161);
– Гана (1136);
– Алжир (1115);
– Пакистан (950);
– Китай (882);
– Турция (634).
Добавим, что 1 августа абитуриенты получат рекомендации на бюджет.