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Студенты каких стран чаще всего едут в Украину: список

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Иностранные студенты
Иностранные студенты / eenu.edu.ua

25 тысяч 263 студентов-иностранцев получили приглашение на учебу в Украину с января по июль 2018 года. Наибольшее количество приглашений получили граждане Марокко – 4 тысячи.

Такую статистику обнародовал Украинский государственный центр международного образования МОН Украины.

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"Обнародованные данные свидетельствуют о том, что в этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Для сравнения – за 7 месяцев 2017 года было зарегистрировано 18 214 приглашений, а в 2016 году количество приглашений составила около 12 тысяч", – сказала директор УДЦМО Елена Шаповалова.

Список країн

Список стран

В течение 2018 года больше всего приглашений зарегистрировано для граждан следующих стран:

– Марокко (4254);

– Индия (3210);

– Нигерия (1987);

– Туркменистан (1724);

– Египет (1161);

– Гана (1136);

– Алжир (1115);

– Пакистан (950);

– Китай (882);

– Турция (634).

Добавим, что 1 августа абитуриенты получат рекомендации на бюджет.

Теги: Новости Украины студенты Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
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