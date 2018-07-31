Студенти яких країн найчастіше їдуть навчатися в Україну: список

25 тисяч 263 студентів-іноземців отримали запрошення на навчання в Україні з січня до липня 2018 року. Найбільшу кількість запрошень отримали громадяни Марокко – 4 тисячі.

Таку статистику оприлюднив Український державний центр міжнародної освіти МОН України.

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"Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння – за 7 місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тисяч", – сказала директор УДЦМО Олена Шаповалова.



Список країн

Протягом 2018 року найбільше запрошень зареєстровано для громадян таких країн:

– Марокко (4 254);

– Індія (3 210);

– Нігерія (1 987);

– Туркменістан (1 724);

– Єгипет (1 161);

– Гана (1 136);

– Алжир (1 115);

– Пакистан (950);

– Китай (882);

– Туреччина (634).

Додамо, що 1 серпня вступники отримають рекомендації на бюджет.