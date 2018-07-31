17:06
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Студенти яких країн найчастіше їдуть навчатися в Україну: список

664 Читать новость на русском
Іноземні студенти
Іноземні студенти / eenu.edu.ua

25 тисяч 263 студентів-іноземців отримали запрошення на навчання в Україні з січня до липня 2018 року. Найбільшу кількість запрошень отримали громадяни Марокко – 4 тисячі.

Таку статистику оприлюднив Український державний центр міжнародної освіти МОН України.

Читайте також: Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити

"Оприлюднені дані свідчать про те, що цьогоріч можливість навчатися в Україні отримали більше іноземців, ніж у попередні роки. Для порівняння – за 7 місяців 2017 року було зареєстровано 18 214 запрошень, а у 2016 кількість запрошень склала близько 12 тисяч", – сказала директор УДЦМО Олена Шаповалова.

Список країн
Список країн

Протягом 2018 року найбільше запрошень зареєстровано для громадян таких країн:

– Марокко (4 254);

– Індія (3 210);

– Нігерія (1 987);

– Туркменістан (1 724);

– Єгипет (1 161);

– Гана (1 136);

– Алжир (1 115);

– Пакистан (950);

– Китай (882);

– Туреччина (634).

Додамо, що 1 серпня вступники отримають рекомендації на бюджет.

Теги: Новини України Міністерство освіти та науки України студенти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Турчинов розповів, що зможе зупинити масштабне вторгнення Росії в Україну
 20 червня , 17:46
Топ-новини: "Дніпру" загрожує зняття очок в УПЛ, "Іллічівець" зрівнявся з "Реалом"
 26 вересня 2016 , 07:30
Захисник і нападник обплювали один одного під час матчу "Алавес" – "Атлетіко"
 28 січня 2017 , 22:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук