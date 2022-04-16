"Стугна" работает: морпехи уничтожили российский танк вместе с экипажем

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" в руках наших искусных героев в очередной раз доказал свою эффективность. Наши морские пехотинцы нанесли врагу очередные потери.

Украинские защитники с помощью "Стугны" могут ликвидировать не только российские танки, но и вертолеты. Наши герои готовы уничтожать оккупантов любым возможным способом.

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Уничтожение танка

Украинские морские пехотинцы показали всю красоту "Стугны" в действии. Один выстрел – и российский танк вместе с экипажем был ликвидирован.

Видео уничтожения танка оккупантов:

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