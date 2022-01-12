Стус, Чорновол, Глузман: в ОП вспомнили об операции КГБ против деятелей украинской культуры

Несмотря на репрессии, аресты и пытки украинские диссиденты на собственном примере доказали возможность противостоять авторитарному режиму – словом, верой, несокрушимой волей, стремлением свободы и даже ценой собственной жизни.

В Украине 12 января с благодарностью вспоминают тех, кто верил в государство и приближал нашу независимость.

Читайте также СБУ опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму

Сегодня День украинского политзаключенного. В этот день 50 лет назад началась операция "Блок", организованная КГБ против деятелей украинской культуры, науки, духовности. Почти одновременно было арестовано большинство известных представителей интеллигенции. Начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества,

– сообщили в ОП.

В офисе Президента отметили, что в Киеве 12 января 1972 года состоялись аресты:

поэта Василия Стуса;

литературного критика Ивана Светличного;

философа Евгения Сверстюка;

математика и публициста Леонида Плюща;

многолетнего узника сталинских лагерей Даниила Шумука;

врача Николая Плахотнюка;

инженера-экономиста Зиновия Антонюка;

реставратора Олеся Сергиенко;

поэта Ивана Коваленко.

В то же время во Львове были арестованы публицист Вячеслав Чорновол, журналист Михаил Осадчий, религиозный деятель Иван Гель, художница Стефания Шабатура и поэтесса Ирина Стасив-Калинец.

Задержали и врача Семена Глузмана, библиотекаршу надежду Светличную, священника Василия Романюка.

Вас может заинтересовать, чем поведение России напоминает СССР: смотрите видео

Всего до конца 1972 года в Киеве, Львове, Харькове, Бориславе, Ивано-Франковске, Кременчуге, Херсоне и других городах Украины было арестовано около 100 человек, а к концу 1974 года – почти 200.

Текст публикации офиса Президента:

Сегодня – День украинского политзаключенного. В этот день 50 лет назад началась операция "Блок", организованная КГБ против деятелей украинской культуры, науки, духовности. Почти одновременно было арестовано большинство известных представителей интеллигенции. Начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества.

12 января 1972 года в Киеве состоялись аресты поэта Василия Стуса, литературного критика Ивана Светличного, философа Евгения Сверстюка, математика и публициста Леонида Плюща, многолетнего узника сталинских лагерей Данила Шумука, врача Николая Плахотнюка, инженера-экономиста Зиновия Антонюка, реставратора Олеся Сергиенко, поэта Ивана Коваленко.

Во Львове были арестованы публицист Вячеслав Чорновол, журналист Михаил Осадчий, религиозный деятель Иван Гель, художница Стефания Шабатура, поэтесса Ирина Стасив-Калинец.

Позже задержали врача Семена Глузмана, библиотекаршу Надежду Светличную, священника Василия Романюка.

Всего до конца 1972 года в Киеве, Львове, Харькове, Бориславе, Ивано-Франковске, Кременчуге, Херсоне и других городах Украины было арестовано около ста человек. А к концу 1974 года – почти 200.

Несмотря на репрессии, аресты и пытки, которым подверглись украинские диссиденты, они на собственном примере доказали возможность противостоять авторитарному режиму – словом, верой, несокрушимой волей, стремлением к свободе, даже ценой собственной жизни.

Сегодня вспоминаем наших диссидентов с благодарностью за то, что они верили в Украину и приближали нашу независимость.