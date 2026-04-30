"Не ври": Безуглая едва не сорвала выступление Федиенко из-за спора

В Верховной Раде произошел конфликт между Марьяной Безуглой и Александром Федиенко во время обсуждения поправок к законопроекту. Депутат обвинила коллегу во лжи и пыталась остановить его выступление.

Видео с заседания совета опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Что известно об инциденте в Раде?

Во время пленарного заседания в Верховной Раде между народными депутатами возник острый спор при рассмотрении поправок к законопроекту.

В ходе выступления Александра Федиенко ситуация обострилась после того, как Марьяна Безуглая публично обвинила его в ложных заявлениях. Депутат подошла к трибуне, где он выступал, и пыталась вмешаться в его речь, в частности забрать лист с текстом выступления и остановить его реплики.

Она также заявляла, что не согласна с озвученной информацией и требовала не вводить парламент в заблуждение.

Не ври. Ты делаешь красивую вывеску, а под вывеской ничего. Для чего ты врешь?

– кричала Безуглая.

Ситуацию пытался урегулировать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, который призвал депутата вернуться на свое место и соблюдать регламент. Несмотря на это, она некоторое время продолжала находиться у трибуны.

Впоследствии Стефанчук назвал такое поведение Безуглой "позорным" и добавил 1 минуту к выступлению Федиенко.

Как объяснила свое поведение Безуглая?

После конфликта в зале Верховной Рады во время обсуждения законопроекта о киберсиле Марьяна Безуглая заявила, что признает некорректность своего поведения с точки зрения парламентского регламента.

"Я хочу извиниться, потому что не совсем корректно себя вела в соответствии с регламентом. Мы не должны прерывать выступления коллег. Но коллега может потом прервать какое-то одно мое выступление", – сказала она.

Отдельно депутат объяснила, что ее критика не касается самой идеи создания киберсил как таковых. Она подчеркнула, что не выступает против развития этого направления в оборонной сфере.

Я не против создания киберсил, но я против того, чтобы во время полномасштабной войны снова под Сырским создавали новый штаб, который будет выполнять его прихоти. Потому что произойдет так, что если ты выполнил то, что он сказал, то ты молодец, не выполнил – то пойдешь в пехоту. Я против злоупотреблений в Вооруженных силах,

– добавила депутат.

Так какой законопроект обсуждали во время столкновения?

Законопроект №12349 – это один из ключевых документов в сфере киберобороны Украины, который предусматривает создание отдельного рода сил в составе Вооруженных сил – Киберсил ВСУ. Его главная идея заключается в том, чтобы официально оформить киберпространство как отдельное направление ведения войны и обороны, на уровне с сухопутными, воздушными или морскими силами.

Документ определяет правовые и организационные основы работы новой структуры, которая будет отвечать за защиту государства в цифровой среде, противодействие кибератакам и проведение собственных киберопераций против противника. Согласно концепции законопроекта, Киберсилы должны действовать как отдельный орган военного управления в составе ВСУ и работать по стандартам НАТО.

Их задачи включают защиту критической инфраструктуры, киберзащиту государственных систем, а также получение информационного и технологического преимущества над врагом в киберпространстве. Важной особенностью документа является возможность привлечения гражданских IT-специалистов в формате так называемых киберрезервистов – без обязательного получения статуса военнослужащих. Это позволяет быстро интегрировать экспертов из частного сектора в оборонные задачи в случае необходимости.

Законопроект также предусматривает создание централизованной системы управления кибероперациями и координацию с другими структурами сектора безопасности, в частности разведкой и Минобороны. Фактически речь идет о переходе от разрозненной киберзащиты к единой военной киберструктуре с четкой вертикалью управления.