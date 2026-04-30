Відео із засідання ради опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Дивіться також Купив BMW і Mercedes: нардепа Шевченка судитимуть за легалізацію понад 9 мільйонів гривень

Що відомо про інцидент у Раді?

Під час пленарного засідання у Верховній Раді між народними депутатами виникла гостра суперечка під час розгляду правок до законопроєкту.

У ході виступу Олександра Федієнка ситуація загострилася після того, як Марʼяна Безугла публічно звинуватила його у неправдивих заявах. Депутатка підійшла до трибуни, де він виступав, та намагалася втрутитися в його промову, зокрема забрати аркуш із текстом виступу та зупинити його репліки.

Вона також заявляла, що не згодна з озвученою інформацією та вимагала не вводити парламент в оману.

Не бреши. Ти робиш гарну вивіску, а під вивіскою нічого. Для чого ти брешеш?

– кричала Безугла.

Ситуацію намагався врегулювати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який закликав депутатку повернутися на своє місце та дотримуватися регламенту. Попри це, вона певний час продовжувала перебувати біля трибуни.

Згодом Стефанчук назвав таку поведінку Безуглої "ганебною" та додав 1 хвилину до виступу Федієнка.

Як пояснила свою поведінку Безугла?

Після конфлікту в залі Верховної Ради під час обговорення законопроєкту про кіберсили Марʼяна Безугла заявила, що визнає некоректність своєї поведінки з точки зору парламентського регламенту.

"Я хочу вибачитися, бо не зовсім коректно себе вела відповідно до регламенту. Ми не маємо переривати виступи колег. Але колега може потім перервати якийсь один мій виступ", – сказала вона.

Окремо депутатка пояснила, що її критика не стосується самої ідеї створення кіберсил як таких. Вона наголосила, що не виступає проти розвитку цього напряму в оборонній сфері.

Я не проти створення кіберсил, але я проти того, щоб під час повномасштабної війни знову під Сирським створювали новий штаб, який буде виконувати його забаганки. Бо станеться так, що якщо ти виконав те, що він сказав, то ти молодець, не виконав – то підеш у піхоту. Я проти зловживань у Збройних силах,

– додала депутатка.

То який законопроєкт обговорювали під час сутички?

Законопроєкт №12349 – це один із ключових документів у сфері кібероборони України, який передбачає створення окремого роду сил у складі Збройних сил – Кіберсил ЗСУ. Його головна ідея полягає в тому, щоб офіційно оформити кіберпростір як окремий напрям ведення війни та оборони, на рівні з сухопутними, повітряними чи морськими силами.

Документ визначає правові та організаційні засади роботи нової структури, яка відповідатиме за захист держави в цифровому середовищі, протидію кібератакам та проведення власних кібероперацій проти противника. Згідно з концепцією законопроєкту, Кіберсили мають діяти як окремий орган військового управління у складі ЗСУ та працювати за стандартами НАТО.

Їхні завдання включають захист критичної інфраструктури, кіберзахист державних систем, а також здобуття інформаційної та технологічної переваги над ворогом у кіберпросторі. Важливою особливістю документа є можливість залучення цивільних IT-фахівців у форматі так званих кіберрезервістів – без обов’язкового набуття статусу військовослужбовців. Це дозволяє швидко інтегрувати експертів з приватного сектору в оборонні задачі у разі потреби.

Законопроєкт також передбачає створення централізованої системи управління кіберопераціями та координацію з іншими структурами сектору безпеки, зокрема розвідкою та Міноборони. Фактично йдеться про перехід від розрізненого кіберзахисту до єдиної військової кіберструктури з чіткою вертикаллю управління.