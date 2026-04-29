Об этом говорится в пресс-релизе НАБУ. Стоит отметить, что бюро не указывало имя нардепа, однако осведомленные источники сообщили 24 Каналу, что речь идет о Евгении Шевченко.

По какому делу будут судить Евгения Шевченко?

По данным следствия, народный депутат пообещал представителям частного общества посодействовать за определенную сумму в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги поступили на счет родственника нардепа, но последний никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, парламентарий разработал схему их легализации.

14,5 миллиона гривен перечислили юридической фирме родственника в качестве оплаты за "правовые услуги". Часть этих средств, более 9 миллионов гривен, перевели на другой счет и приобрели за них 2 автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG,

– отметили в НАБУ.

Этими транспортными средствами обвиняемый начал открыто пользоваться, делая вид будто машины он приобрел за законные доходы от предпринимательской деятельности.

За что ранее судили Шевченко?

В ноябре 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Впоследствии арест неоднократно продлевали – сначала до марта 2025 года, а позже еще на несколько месяцев.

Летом 2025 года следователи заявили о новых подозрениях. По данным СБУ, Офиса генпрокурора и ГБР, Шевченко мог требовать деньги у компании, импортировавшей минеральные удобрения из Беларуси. Речь идет о сумме около 14 миллионов гривен за якобы "решение проблем" с поставками. По версии следствия, средства перечислялись на счета, связанные с его семьей, а также могли иметь место регулярные платежи за содействие в поставках.

Осенью 2025 года Шевченко сообщили еще одно подозрение – в отмывании средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что он завладел более 9 миллионами гривен, пообещав помощь с перевозкой удобрений через границу. После получения денег, как утверждают правоохранители, он прекратил выполнение договоренностей. Дело по этим эпизодам передали в суд.

Сейчас за все преступления народному депутату грозит пожизненное заключение.