Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, такие стычки между оккупантами происходят с 2014 года.

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Стычки возникают постоянно

Артем Лысогор отметил, что еще с 2014 года на оккупированной части Луганской области находились разные бандитские формирования, которые поддерживала Россия. Они не могли разделить между собой сферы влияния.

Такие стычки между оккупантами продолжаются до сих пор. На временно оккупированной части Луганской области размещены различные подразделения, которые ссорятся между собой. В частности, на прошлой неделе два вражеских подразделения под действием алкогольного опьянения устроили стычку за то, кто в каком здании будет жить.

На прошлой неделе было очень сильное столкновение под состоянием алкогольного опьянения во время размещения двух подразделений относительно того, кто будет жить в том или ином здании. Даже наши граждане сообщили, что была очень напряженная обстановка,

– рассказал чиновник.

С постоянными стычками между захватчиками пытается бороться ФСБ.

Стычки между оккупантами: главное