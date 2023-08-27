Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сказал 24 Каналу, что временами столкновения между оккупантами имеют смертельное окончание. Этим враг значительно упрощает работу украинским военным.

К теме У Мариуполя сейчас три владельца: какие структуры управляют оккупированным городом

"Это действительно элемент 1990-х, когда происходит война за рынок сбыта и крышевание объектов торговли. Иногда стычки бывают с летальными случаями", – отметил Забавин.

Оккупанты в Мариуполе стреляются между собой: смотрите видео 24 Канала

По его словам, недавно прошла очередная разборка в центре города, но без стрельбы. Мариупольцы отмечают, что часто слышат автоматные очереди именно вечером и ночью.

Между кем происходят столкновения

Мариуполь никак не могут поделить кадыровцы и местная полиция. Именно между ними чаще всего происходят потасовки и стрельба.

Как известно, кадыровцы контролируют завод Ильича – это их "маржинальное достижение" за убийство украинцев. Кроме того, страна-агрессор назначила Мариуполю город-побратим – Грозный в Чечне. Именно поэтому отряды "Ахмат" чувствуют себя настоящими хозяевами, с чем не хотят мириться власти псевдореспублики.

Схватки между оккупантами в Мариуполе: последние новости