Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін сказав 24 Каналу, що часом зіткнення між окупантами мають смертельне закінчення. Цим ворог значно полегшує роботу українським військовим.

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"Це дійсно елемент 1990-х, коли відбувається війна за ринок збуту та кришування об'єктів торгівлі. Іноді сутички бувають з летальними випадками", – зазначив Забавін.

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За його словами, нещодавно відбулась чергова розбірка в центрі міста, але без стрілянини. Маріупольці зазначають, що часто чують автоматні черги саме ввечері та вночі.

Між ким відбуваються сутички

Маріуполь ніяк не можуть поділити кадировці та місцева поліція. Саме між ними найчастіше відбуваються бійки та стрілянина.

Як відомо, кадировці контролюють завод Ілліча – це їхній "маржинальний здобуток" за вбивство українців. Крім того, країна-агресорка призначила Маріуполю місто-побратим – Грозний у Чечні. Саме тому загони "Ахмат" відчувають себе справжніми господарями, з чим не хоче миритись влада псевдореспубліки.

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