Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, такі сутички між окупантами відбуваються з 2014 року.
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Сутички виникають постійно
Артем Лисогор зазначив, що ще з 2014 року на окупованій частині Луганщини перебували різні бандитські формування, яких підтримувала Росія. Вони не могли поділити між собою сфери впливу.
Такі сутички між окупантами тривають і досі. На тимчасово окупованій частині Луганської області розміщені різні підрозділи, які сваряться між собою. Зокрема, минулого тижня два ворожі підрозділи під дією алкогольного сп'яніння влаштували сутичку за те, хто у якій будівлі буде жити.
Минулого тижня була дуже сильна сутичка під станом алкогольного сп’яніння під час розміщення двох підрозділів щодо того, хто буде жити у тій чи іншій будівлі. Навіть наші громадяни повідомили, що була дуже напружена обстановка,
– розповів посадовець.
З постійними сутичками між загарбниками намагається боротися ФСБ.
Сутички між окупантами: головне
- У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області спалахнула сутичка між кадирівцями та дагестанцями зі збройних сил Росії. Один з окупантів відкрив вогонь в повітря. Згодом конфлікт розвивався із застосуванням різних видів зброї. Було вбито 20 і поранено 40 загарбників з обох сторін.
- У Маріуполі під вечір між окупантами розпочався конфлікт через те, що військова комендатура зупинила авто чеченця, яке було заповнене зброєю без документів. Кадировців це обурило. Постріли лунали до 22 години.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у місті постійно відбуваються сутички між російськими бойовиками. Інколи зіткнення між окупантами мають смертельне закінчення, тому у такий спосіб вони значно полегшують роботу ЗСУ.