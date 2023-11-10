Неспокійно загарбникам і в тимчасово окупованому Скадовську. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів 24 Каналу, що тривожні настрої серед росіян посилилися після прильоту по місцю базування ворожих військ у місті.

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Перевірки посилюються

Для цивільного населення російські загарбники намагаються транслювати картинку "мирного життя". Щотижня окупанти проводять якісь "святкування".

Нещодавно навіть святкували день криміналіста. Ворог пропагандує, що на окупованих територіях Росія й там нібито все добре,

– зазначив Яковлєв.

Водночас окупанти відчувають активну діяльність українського підпілля, тому посилюють перевірки. Всі мешканці окупованих територій пристосувалися до постійних перевірок та навчилися дотримуватися базових правил безпеки.

До прикладу, ніколи не беруть з собою телефон, який не хотіли б показати. Також люди надають перевагу особистому спілкуванню, тобто телефоном нічого не розповідають,

– додав міський голова Скадовська.

Майже до всіх українців, які залишилися на окупованих територіях, вже приходили російські спецслужби. Окупанти намагаються дізнатися якомога детальнішу інформацію про людей.

Як живуть українці в тимчасово окупованому Скадовську: дивіться відео

Ще один "прильот"

В українському Скадовську росіяни мають всі органи окупаційної влади. Там навіть міністерства базуються. Звісно, у місті багато військових структур ворога, але інформації про розташування командних центрів чи пунктів немає. Попри це, Збройні Сили України ефективно відпрацьовують по об'єктах, де зосереджуються окупанти.

Ввечері 9 листопада був ще один "прильот" по одній з виробничих баз на околицях Скадовська. Інформація наразі уточнюється,

– сказав Яковлєв.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни заселялися у школи та табори. Українські бійці відпрацьовували по таких місцях. Зараз інформації про такі компактні розташування окупантів, на жаль, немає.



Відстань від Херсона до Скадовська / Фото: DeepState

Російські загарбники переважно розміщуються в приватних будинках, з яких через війну мешканці Скадовська змушені були поїхати. Нині росіяни дуже розпорошені по селах та місту. Також ховаються у посадках за містом.

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