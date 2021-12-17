Стычки под Радой: в МВД сообщили о пострадавшей

Под Верховной Радой 17 декабря вспыхнули столкновения. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о пострадавшей.

Столкновения вспыхнули между предпринимателями и силовиками. Об этом в ведомстве сообщили ориентировочно в 14:14 17 декабря.

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Женщина получила ранения в протестах под Верховной Радой

В ведомстве рассказали, что во время митинга некоторые участники прибегли к противоправным действиям. В частности, они:

блокировали подходы к Верховной Раде;

бросать пиротехнические средства.

В результате взрыва петарды травмировалась женщина – участница акции. В настоящее время врачи на месте оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь,

– сообщили в ведомстве.

Пока неизвестно, какое состояние женщины и какие травмы она получила. Однако в ведомстве рассказали, что полиция и нацгвардейцы обеспечивают безопасность и правопорядок. Все для того чтобы не допустить нарушений общественного порядка возле парламента. Также правоохранители призывают митингующих придерживаться заявленного мирного формата проведения акции.

"Полицейские будут немедленно реагировать на любые правонарушения и привлекать виновных к ответственности", – рассказали в МВД.

Участников акции призвали не прибегать к провокациям и не нарушать общественный порядок.

Что известно о стычках и митингах предпринимателей под Верховной Радой

17 декабря митингующие пришли под Верховную Раду. Впоследствии между предпринимателями и силовиками произошло столкновение. Возникло оно потому, что участники акции хотели перекрыть движение по улице Грушевского и пройтись маршем.

Поэтому полиция начала задерживать протестующих. После этого они разгромили полицейский автомобиль. Согласно предварительным данным, на протест вышли ориентировочно тысяча человек.

Они вышли из-за принятия законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Согласно ему должны восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО в отношении товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной зарплаты. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками.

Верховная Рада должна рассмотреть проект закона №6376 об отсрочке применения кассовых аппаратов малым бизнесом. Его авторами являются группа народных депутатов из разных партий.

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Спасатели ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога также несут службу в усиленном режиме.

Во время мероприятия некоторые его участники прибегли к противоправным действиям и начали блокировать подходы к Верховной Раде Украины и бросать пиротехнические средства. В результате взрыва петарды травмировалась женщина – участница акции. В настоящее время врачи на месте оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции.

Обращаемся к организаторам и участникам акции! Не прибегайте к провокациям и не нарушайте общественный порядок. Проводите планируемые мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства!