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      Стыд и неуважение, – Новосад о позиции 1+1 насчет фильмов на украинском языке

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      Новосад раскритиковала языковую позицию 1+1 / Фото из Facebook Анны Новосад

      Министр образования и науки Анна Новосад назвала позором и неуважением к обществу языковую позицию "1+1". Телеканал снял новые сериалы на русском языке, потому что "украинский подходит только для комедий" и актерам тяжело с ним работать.

      На скандал с языковой политикой "1+1" Новосад отреагировала в своем фейсбуке. Она считает стыдом отказ канала и представителей киноиндустрии снимать украиноязычные фильмы.

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      Не знаю, как там с владением государственным языком у какой-то среднестатистической Антонины, на которую ориентируется 1+1, но вот это вот "артистам пока еще тяжело работать на украинском языке" – это стыд и глубокое неуважение к обществу на 28-м году независимости. Может, все-таки попробуют артисты?
      – заметила она.

      Также министр отметила, что заявление "1+1" о сложностях съемок фильмов на государственном языке лишь свидетельствует о неполноценности канала.

      "Сказать, что государственный язык не подходит для кинопроизводства, ибо "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", – это расписаться в собственной неполноценности. Казалось, последнее мы уже как-то побороли. Но нет...", – подытожила Новосад.

       

      Что известно об отказе 1+1 снимать фильмы на украинском?Продюсер сериалов и фильмов "1+1" Елена Еремеева заявила, что канал решил снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все мелодрамы, которые будут транслировать весной – на русском. Все потому, что украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно. Да и самим актерам якобы трудно пока работать на украинском.

      Также Еремеева говорила о сложных поисках "правильной тональности украинского языка, чтобы зритель его адекватно воспринимал". В заключение она добавила, что украинский кинопродукт хуже продается, чем аналогичный на языке оккупанта.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Кино СМИ Медиа Ганна Новосад
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