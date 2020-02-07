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      Сором і неповага, – Новосад про позицію 1+1 щодо фільмів українською мовою

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      Новосад розкритикувала мовну позицію 1+1 / Фото з Facebook Ганни Новосад

      Міністерка освіти та науки Ганна Новосад назвала ганьбою і неповагою до суспільства мовну позицію "1+1". Телеканал відзняв нові серіали російською мовою, бо "українська підходить лише для комедій" і акторам важко нею працювати.

      На скандал з мовною політикою "1+1" Новосад відреагувала у своєму фейсбуці. Вона ввжажає соромом відмову каналу та представників кіноіндустрії знімати україномовні фільми.

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      Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це от "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" – це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності. Може, все-таки спробують артісти?
      – зауважила вона.

      Також міністерка наголосила, що заява "1+1" про складнощі зйомок фільмів державною мовою лише свідчить про меншовартість каналу.

      "Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", – це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт…", – підсумувала Новосад.

       

      Що відомо про відмову 1+1 знімати фільми українською? Продюсерка серіалів та фільмів "1+1" Олена Єремєєва заявила, що канал вирішив знімати нові комедійні серіали лише українською, а усі мелодрами, які транслюватимуть навесні – російською. Усе тому, що українська мова нібито краще звучить у комедіях, а в мелодрамах її сприймати важко. Та й самим акторам нібито важко поки працювати українською.

      Також Єремєєва говорила про складні пошуки "правильної тональності української мови, щоб глядач її адекватно сприймав". На закінчення вона додала, що україномовний кінопродукт гірше продається, аніж аналогічний на мові окупанта.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України мовне питання Українська мова Новини політики Ганна Новосад Медіа ЗМІ Кіно
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