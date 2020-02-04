Скандальний "слуга" Брагар вважає, що патріотичне кіно не варте фінансування

Ще одна заява нардепа від "слуги народу" Євгена Брагаря знову викликала хвилю обурення. Цього разу скандальний нардеп заявив, що патріотичне кіно не варто фінансувати, оскільки кіноіндустрія – це бізнес.

Натомість є фільми, які "нормально фінансувались і повернули витрати". Серед них – фільми "95 кварталу", про це сказав Брагар в ефірі телеканалу "Рада".

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Брагар зазначив, що українські фільми і так отримують підтримку від Держкіно. Однак таке велике фінансування, за словами Брагаря, не є потрібним. Він навів у приклад фільми, які "нормально фінансувались та повернули витрати". І це, наприклад, "95 квартал".

Питання про її (підтримки – 24 канал) ефективність дуже сумнівна. Над цим треба дуже інтенсивно працювати. Я дуже сумніваюся в необхідності такого великого фінансування,

– заявив він.

Натомість нардеп від "Слуги народу" навів приклад успішного, на його думку, державного фінансування. Згідно з даними Брагаря, у 2018 році окупили витрати на зйомки завдяки касовим зборам "Свінгери", "Дзідзьо. Перший раз" (не отримували державного фінансування", "Скажені весілля" (10% фінансування), "Я, ти, він, вона" (від "Кварталу 95", який "отримав нормальне фінансування"), та мультиплікаційний фільм "Зачарована принцеса".

Водночас Брагар пояснив, що патріотичне кіно не варте фінансування, тому що "прибутку не буде". На запитання ведучої про фінансування фільмів "Донбас" та "Кіборги", нардеп відповів, що кіноіндустрія – це бізнес.

Ці фільми, незважаючи на те, що отримали досить потужне державне фінансування, вони не вийшли в плюс. А кіноіндустрія – як і будь-який бізнес – там головна стратегія в тому, щоб зробити комерційно привабливий продукт,

– сказав Брагар.

Нардеп додав, що такі фільми варто знімати не більше, ніж 1-2 на рік. Гроші ж слід виділяти лише тим жанрам, які "в перспективі можуть окупитися".

"Більшість українців не ходить на це (патріотичний жанр – 24 канал) в кінотеатр, тому, якщо і знімати такі фільми, то робити не 5 стрічок на рік, а одну-дві стрічки в рік. А більше сконцентруватися на тих жанрах, яким дійсно потрібне державне фінансування", – вважає нардеп.

Останні скандали із Брагарем

Нардеп від "Слуги народу" порадив пенсіонерці продати собаку "елітної породи", якщо не вистачає грошей на оплату комунальних послуг. Така заява переросла у скандал – українці обурювалися позиції "слуги народу", а керівництво партії попросило вибачення. Однак на цьому історія не закінчилась – з'явилася петиція із вимогою позбавити депутата мандата.

Цей нардеп зовсім недавно "прославився" ще однією неоднозначною ситуацією. Він офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат . Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".

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Що сталося? Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедерат поверталися із похоронів загиблого на Донбасі коханого Ярини. Дівчата їхали у рейсовому автобусі із Луцька до Києва. Скандал виник через прохання активісток вимкнути російський серіал, зрештою, вони опинилися на трасі серед ночі. Більше про це – тут.

Брагар вважає, що патріотичне кіно не потрібно фінансувати: відео