Депутата, який пропонував продати собаку і сплатити комуналку, хочуть позбавити мандата

Нардеп "Слуги народу" Євген Брагар дав пенсіонерці недолугу пораду і потрапив у скандал. На сайті президента уже з’явилася петиція із вимогою позбавити його мандата.

Автор петиції Вадим Поліщук зазначив, що депутату не місце у Верховній Раді.

Зверніть увагу: Скандал з Брагарем, собакою і комуналкою: як "Слуга народу" покарає депутата

Петиція була оприлюднена 4 лютого і станом на 12:20 зібрала вже 317 підписів. Щоб документ розглянули, потрібно зібрати 25 000 голосів протягом 90 днів.

Скандал з депутатом Брагарем, комуналкою і собакою: коротко

У студію одного з телеканалів зателефонувала жінка. Вона запитала політиків, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, якщо за комунальні послуги треба платити ще більше.

Гостем студії був нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. Він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.

Фраза про собаку і комуналку стала вірусним мемом у соцмережах.

До слова, Брагар уже встиг потрапити в один скандал раніше: про Брагара і позов до суду на волонтерок, які просили в автобусі вимкнути російський серіал – читайте у матеріалі 24 каналу.

Заява Брагара викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують таку позицію депутата. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.

Згодом і сам Брагар зробив заяву: мовляв, він є новою людиною у політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик каже, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.

Біографія: Скандальний нардеп Євгеній Брагар: що про нього відомо