Депутата, который предлагал продать собаку и оплатить коммуналку, хотят лишить мандата

Нардеп "Слуги народа" Евгений Брагарь дал пенсионерке нелепый совет и попал в скандал. На сайте президента уже появилась петиция с требованием лишить его мандата.

Автор петиции Вадим Полищук отметил, что депутату не место в Верховной Раде.

Обратите внимание: Скандал с Брагарем, собакой и коммуналкой: как "Слуга народа" накажет депутата

Петиция была обнародована 4 февраля и по состоянию на 12:20 собрала уже 317 подписей. Чтобы документ рассмотрели, нужно собрать 25 000 голосов в течение 90 дней.

Скандал с депутатом Брагарем, коммуналкой и собакой: кратко

В студию одного из телеканалов позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунальные услуги нужно платить еще больше.



Гостем студии был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. Он предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

К слову, Брагарь уже успел попасть в один скандал раньше: о Брагаре и иске в суд на волонтерок, которые просили в автобусе выключить российский сериал – читайте в материале 24 канала.

Заявление Брагаря вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают такую позицию депутата. Заместительница главы фракции Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.



Впоследствии и сам Брагарь сделал заявление: мол, он является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик говорит, что не имел целью кого-то обидеть, хотел только обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.

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