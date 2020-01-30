Як заступниця Запорізької ОДА Марина Кудерчук очолила Держкіно: стенограма співбесіди

Новопризначена очільниця Державного агентства з питань кінематографії Марина Кудерчук до цього займала пост заступника голови ОДА Запорізької області. На учасників конкурсного відбору чекало відразу кілька етапів.

Спочатку – екзамен із права, іноземної мови та тест на абстрактне мислення. Вже потім – співбесіда з комісією та розмова з міністром культури, молоді та спорту.

Про все: В Держкіно призначили нового очільника – що відомо про Марину Кудерчук

Видання Bird in Flight розшифрувало бесіду комісії з Мариною Кудерчук. Це дає уявлення про те, як насправді виглядає успішна співбесіда на посаду глави Держкіно.

Що не так із конкурсом на посаду голови Держкіно

У фіналі повторного конкурсу на заміщення посади глави Держкіно Марині Кудерчук вдалось обійти чотирьох інших кандидатів.

Їй поступилися директор київських кінотеатрів "Boomer" і "Магнат" Сергій Зленко, продюсер Ольга Бесхмельніцина, професійний чиновник Станіслав Куценко та директор компанії "Кіносвіт Діджитал" Сергій Сліпак.

Що важливо, на першому конкурсі цієї осені до етапу співбесід дійшла єдина кандидатка – генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.

Попри її семирічний досвід роботи на керівній посаді, комісія вирішила, що Сінькевич недостатньо компетентна в частині управління кадрами. У повторному конкурсі, склад комісії якого не змінився, Сінькевич не стала брати участь.

Стенограма співбесіди із Мариною Кудерчук

Комісія: Скажіть, будь ласка, про які досягнення професійні ми можемо поговорити? Як ви пов’язані з кіно? Якими будуть перші кроки після призначення?

Марина Кудерчук: Із досягнень: розвиток центрального кінотеатру у місті Запоріжжя. Це кінотеатр комунальний, який був у занепаді. І розвиток на його базі кінофестивалю міжнародного короткометражного кіно. Перші кроки на посаді – це ознайомлення з тими програмами, які діючі з минулого року і які на теперішній час, і подальший розвиток… Кадрова робота… Служба аудиту – дуже важлива…

Комісія: Якимось чином зв’язані з кіно, правильно?

Марина Кудерчук: Так, я…

Комісія: (нерозбірливо) кінотеатру?

Марина Кудерчук: Я була директором кінотеатру, та на теперішній час я голова оргкомітету кінофестивалю та вхожу в декілька дитячих конкурсів як член журі та член експертної ради.

Комісія: Кінофестиваль який?

Марина Кудерчук: Кінофестиваль Ziff, це в місті Запоріжжі проводиться, за підтримки Держкіно та Запорізької міської ради. Це регіональний. Але учасників вже в цьому році було більше ніж зі 120 країн світу. Подається більше 3 тисяч робіт (у 2019 році фестиваль короткометражних фільмів Ziff відкривався повнометражним фільмом "Секс і нічого особистого", а закривався комедією "Я, ти, він, вона" виробництва "Студії Квартал 95" – 24 канал).

Комісія: Це ви розповідаєте ваш досвід за останні два роки?

Марина Кудерчук: За останні три роки, так.

Комісія: А до цього ви працювали в екологічній сфері?

Марина Кудерчук: Три роки в екологічній, дев’ять років в податковій. На теперішній час заступник голови Запорізької державної адміністрації. Сферу культури також курую я.

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Комісія: А ви не вказали останні три роки – чого?

Марина Кудерчук: Вказала. (…) Заступник голови я тільки три місяці. (…) Так, мені це цікаво – творча діяльність.

Комісія: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що серед перших кроків буде аудит. Мене цікавить точка зору кадрового аудиту. Як ви будете працювати з людьми, як ви будете надихати людей на те, щоб вони створювали… відновлювали наше кіно? Яким лідером ви себе бачите?

Марина Кудерчук: Я себе бачу доволі демократичним лідером та вважаю, що працювати потрібно з людьми, які живуть своєю професією та в яких горять очі від того, що вони роблять, і завзято хочуть змін і розвитку українського кіно. І я вірю, що це можливо. Наприклад, в Запорізькій області ми на 35-40% підняли попит саме до українського кіно.

Комісія: Все ж таки у вас державні службовці. Як ви будете… Я розумію, що у вас є деякий досвід на держслужбі саме з держслужбовцями… Як мотивувати держслужбовців? І кіно – це взагалі для мене… це ідея, шо там якісь креативні, а держслужбовці – це люди, які більше про правила, процедури. Як це все між собою?..

Марина Кудерчук: : Ну, це і… проведення сумісної роботи, залучення до командної роботи, і це і премії також, і надбавки – це щодо держслужбовців. І заінтересованість кожного в результаті своєї роботи.

Комісія: Як ви вважаєте, що намагається продукувати Національна агенція?

Марина Кудерчук: Агенція як держслужба взагалі в системі Міністерства культури підтримує через кіно національну ідею, десь фільми і фестивалі, які підтримують національний продукт.

Комісія: Дякую. Скажіть, будь ласка, яким, ви вважаєте, повинен бути бюджет для створення національного кіно на рівні світовому?

Марина Кудерчук: На рівні світовому вважаю, що…

Комісія: Загальний річний бюджет фільмів агенції?

Марина Кудерчук: Порядку одного мільярду гривень.

Комісія: Чи ви знаєте, скільки коштує створення одного нормального кіно?

Марина Кудерчук: Українського фільму – в середньому 20 мільйонів.

Комісія: А міжнародного?

Марина Кудерчук: На міжнародному ринку це стартує від 2 мільйонів доларів.

Комісія: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що фестиваль ваш регіональний будувався за підтримки Держкіно. Чи задоволені ви цією підтримкою? Чи побачили ви якісь недоліки або переваги? Ви фактично були отримувачем послуг, які надає Держкіно…

Марина Кудерчук: Так, ми отримували у 2018 та 2019 році підтримку на рекламу і печатну продукцію від Держкіно, на розповсюдження печатної продукції.

Комісія: Наскільки складно було для вас… Чи побачили ви якісь моменти, які, можливо, варто змінити, чи впринципі все нормально?

Марина Кудерчук: Звичайні процедури, на гранти ми виходили, на Український культурний фонд, на гранти регіонального рівня… Процедури подібні. Можу сказати, що якщо чітко сплановано і чітка робота…

Комісія: Ви розумієте, що від Держкіно зараз вимагають чогось такого, дуже швидкого старту, дуже показових результатів. Як ви думаєте, в разі вашого призначення ви можете дати такі видимі результати?

Марина Кудерчук: Так.

Комісія: Ви відчуваєте власні сили?

Марина Кудерчук: Так.

Комісія: Ви вийдете з регіональної обойми на рівень міжнародний?

Марина Кудерчук: Думаю (так).

До теми: Ексголова Держкіно Іллєнко прокоментував скандальне обрання нової очільниці Кудерчук

Що цікаво, цього року Держкіно отримає від держави майже 800 мільйонів гривень на підтримку кінематографу. Регулятор займається не тільки фінансуванням фільмів, а й організацією українських павільйонів на міжнародних кінофестивалях, лобіює законодавчі ініціативи, вигідні кіноринку.