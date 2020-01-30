Как заместительница главы ОГА Марина Кудерчук возглавила Госкино: стенограмма собеседования

Новоназначенная глава Государственного агентства по вопросам кинематографии Марина Кудерчук до этого занимала пост заместителя главы ОГА Запорожской области. Участников конкурсного отбора ждало сразу несколько этапов.

Сначала – экзамен по праву, иностранному языку и тест на абстрактное мышление. Уже потом – собеседование с комиссией и разговор с министром культуры, молодежи и спорта.

Обо всем: В Госкино назначили нового руководителя – что известно о Марине Кудерчук

Издание Bird in Flight расшифровало беседу комиссии с Мариной Кудерчук. Это дает представление о том, как на самом деле выглядит успешное собеседование на должность главы Госкино.

Что не так с конкурсом на должность главы Госкино

В финале повторного конкурса на замещение должности главы Госкино Марине Кудерчук удалось обойти четырех других кандидатов.

Ей уступили директор киевских кинотеатров "Boomer" и "Магнат" Сергей Зленко, продюсер Ольга Бесхмельницина, профессиональный чиновник Станислав Куценко и директор компании "Киносвит Диджитал" Сергей Слепыш.

Что важно, в первом конкурсе этой осенью до этапа собеседований дошла единственная кандидатка – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

Несмотря на ее семилетний опыт работы на руководящей должности, комиссия решила, что Синькевич недостаточно компетентна в части управления кадрами. В повторном конкурсе, состав комиссии которого не изменился, Синькевич не стала участвовать.

Стенограмма собеседования с Мариной Кудерчук

Комиссия: Скажите, пожалуйста, о каких достижениях профессиональных мы можем поговорить? Как вы связаны с кино? Какими будут первые шаги после назначения?

Марина Кудерчук: Из достижений: развитие центрального кинотеатра в городе Запорожье. Это кинотеатр коммунальный, который был в упадке. И развитие на его базе международного кинофестиваля короткометражного кино. Первые шаги на посту – это ознакомление с теми программами, которые действуют с прошлого года и по настоящее время, и дальнейшее развитие... Кадровая работа... Служба аудита – очень важная…

Комиссия: Каким-то образом связаны с кино, правильно?

Марина Кудерчук: Да, я…

Комиссия: (неразборчиво) кинотеатра?

Марина Кудерчук: Я была директором кинотеатра, и в настоящее время я глава оргкомитета кинофестиваля и вхожу в несколько детских конкурсов как член жюри и член экспертного совета.

Комиссия: кинофестиваль какой?

Марина Кудерчук: Кинофестиваль Ziff, это в городе Запорожье проводится при поддержке Госкино и Запорожского городского совета. Это региональный. Но участников уже в этом году было больше чем из 120 стран мира. Подается более 3 тысяч работ (в 2019 году фестиваль короткометражных фильмов Ziff открывался полнометражным фильмом "Секс и ничего личного", а закрывался комедией "Я, ты, он, она" производства "Студии Квартал 95" – 24 канал).

Комиссия: Это вы рассказываете ваш опыт за последние два года?

Марина Кудерчук: За последние три года, да.

Комиссия: А до этого вы работали в экологической сфере?

Марина Кудерчук: Три года в экологической, девять лет в налоговой. В настоящее время заместитель главы Запорожской государственной администрации. Сферу культуры тоже курирую я.

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Комиссия: А вы не указали последние три года – почему?

Марина Кудерчук: Указала. (...) Заместитель главы я только три месяца. (...) Да, мне это интересно – творческая деятельность.

Комиссия: Скажите, пожалуйста, вы сказали, что среди первых шагов будет аудит. Меня интересует точка зрения кадрового аудита. Как вы будете работать с людьми, как вы будете вдохновлять людей на то, чтобы они создавали... восстанавливали наше кино? Каким лидером вы себя видите?

Марина Кудерчук: Я себя вижу достаточно демократичным лидером и считаю, что работать нужно с людьми, которые живут своей профессией и у которых горят глаза от того, что они делают, и упорно хотят перемен и развития украинского кино. И я верю, что это возможно. Например, в Запорожской области мы на 35-40% подняли спрос именно на украинское кино.

Комиссия: Все же у вас государственные служащие. Как вы будете... Я понимаю, что у вас есть некоторый опыт на госслужбе именно с госслужащими... Как мотивировать госслужащих? И кино – это вообще для меня... это идея, что там какие-то креативные, а госслужащие – это люди, которые больше о правилах, процедурах. Как это все между собой?..

Марина Кудерчук: Ну, это и... проведение совместной работы, привлечение к командной работе, и это и премии, и надбавки – это в отношении госслужащих. И заинтересованность каждого в результате своей работы.

Комиссия: Как вы считаете, что пытается продуцировать Национальное агентство?

Марина Кудерчук: Агентство как госслужба вообще в системе Министерства культуры поддерживает через кино национальную идею, где-то фильмы и фестивали, которые поддерживают национальный продукт.

Комиссия: Спасибо. Скажите, пожалуйста, каким, вы считаете, должен быть бюджет для создания национального кино на мировом уровне?

Марина Кудерчук: На уровне мировом считаю, что…

Комиссия: Общий годовой бюджет фильмов агентства?

Марина Кудерчук: Порядка одного миллиарда гривен.

Комиссия: Вы знаете, сколько стоит создание одного нормального кино?

Марина Кудерчук: Украинского фильма – в среднем 20 миллионов.

Комиссия: А международного?

Марина Кудерчук: На международном рынке стартует от 2 миллионов долларов.

Комиссия: Скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваш региональный фестиваль строился при поддержке Госкино. Довольны ли вы этой поддержкой? Увидели ли вы какие-то недостатки или преимущества? Вы фактически были получателем услуг, которые предоставляет Госкино…

Марина Кудерчук: Да, мы получали в 2018 и 2019 году поддержку на рекламу и печатную продукцию от Госкино, на распространение печатной продукции.

Комиссия: Насколько сложно было для вас... Увидели ли вы какие-то моменты, которые, возможно, стоит изменить, в принципе все нормально?

Марина Кудерчук: Обычные процедуры, на гранты мы выходили на Украинский культурный фонд, на гранты регионального уровня... Процедуры похожие. Могу сказать, что если четко спланированная и четкая работа…

Комиссия: Вы понимаете, что от Госкино сейчас требуют чего-то такого, очень быстрого старта, очень показательных результатов. Как вы думаете, в случае вашего назначения вы можете дать такие видимые результаты?

Марина Кудерчук: Да.

Комиссия: Вы чувствуете свои силы?

Марина Кудерчук: Да.

Комиссия: Вы выйдете из региональной обоймы на международный уровень?

Марина Кудерчук: Думаю (да).

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Что интересно, в этом году Госкино получит от государства почти 800 миллионов гривен на поддержку кинематографа. Регулятор занимается не только финансированием фильмов, но и организацией украинских павильонов на международных кинофестивалях, лоббирует законодательные инициативы, выгодные кинорынку.