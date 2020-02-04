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      Скандальный "слуга" Брагарь считает, что патриотическое кино не стоит финансирования

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      Нардеп от "слуги народа" Брагарь попал в еще один скандал из-за патриотического кино / Фейсбук-страница нардепа

      Еще одно заявление нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря снова вызвало волну возмущения. На этот раз скандальный нардеп заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, так как киноиндустрия – это бизнес.

      Между тем есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них – фильмы "95 квартала", об этом сказал Брагарь в эфире телеканала "Рада".

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      Брагарь отметил, что украинские фильмы итак получают поддержку от Госкино. Однако такое большое финансирование, по словам Брагаря, не нужно. Он привел в пример фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". И это, например, "95 квартал".

      Вопрос в ее (поддержки – 24 канал) эффективности очень сомнительный. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования,
      – заявил он.

      Однако нардеп от "Слуги народа" привел пример успешного, по его мнению, государственного финансирования. Согласно данным Брагаря, в 2018 году окупили расходы на съемки благодаря кассовым сборам "Свингеры", "Дзидзьо. Первый раз" (не получали государственного финансирования), "Бешеные свадьбы" (10% финансирования), "Я, ты, он, она" (от "Квартала 95", который "получил нормальное финансирование"), и мультипликационный фильм "Зачарованная принцесса".

      В то же время Брагарь объяснил, что патриотическое кино не стоит финансирования, потому что "прибыли не будет". На вопрос ведущей о финансировании фильмов "Донбасс" и "Киборги", нардеп ответил, что киноиндустрия – это бизнес.

      Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. А киноиндустрия – как и любой бизнес – там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт,
      – сказал Брагарь.

      Нардеп добавил, что такие фильмы стоит снимать не более 1-2 в год. Деньги же следует выделять только тем жанрам, которые "в перспективе могут окупиться".

      "Большинство украинцев не ходит на это (патриотический жанр – 24 канал) в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать не 5 лент в год, а одну-две ленты в год. А больше сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование", – считает нардеп.

      Последние скандалы с Брагарем

      Нардеп от "Слуги народа" посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", если не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Такое заявление переросло в скандал – украинцы возмущались позицией "слуги народа", а руководство партии попросило прощения. Однако на этом история не закончилась – появилась петиция с требованием лишить депутата мандата.

      Этот нардеп совсем недавно "прославился" еще одной неоднозначной ситуацией. Он официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел отключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".

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      Что случилось? Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтерка Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего на Донбассе любимого Ярины. Девушки ехали в рейсовом автобусе из Луцка в Киев. Скандал возник из-за просьбы активисток отключить российский сериал, в конце концов, они оказались на трассе среди ночи. Больше об этом – здесь.

      Брагарь считает, что патриотическое кино не нужно финансировать: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Слуга народа Кино Евгений Брагар Новости Украины Новости политики
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