Скандальный "слуга" Брагарь считает, что патриотическое кино не стоит финансирования
Еще одно заявление нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря снова вызвало волну возмущения. На этот раз скандальный нардеп заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, так как киноиндустрия – это бизнес.
Между тем есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них – фильмы "95 квартала", об этом сказал Брагарь в эфире телеканала "Рада".
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Брагарь отметил, что украинские фильмы итак получают поддержку от Госкино. Однако такое большое финансирование, по словам Брагаря, не нужно. Он привел в пример фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". И это, например, "95 квартал".
Вопрос в ее (поддержки – 24 канал) эффективности очень сомнительный. Над этим надо очень интенсивно работать. Я очень сомневаюсь в необходимости такого большого финансирования,
– заявил он.
Однако нардеп от "Слуги народа" привел пример успешного, по его мнению, государственного финансирования. Согласно данным Брагаря, в 2018 году окупили расходы на съемки благодаря кассовым сборам "Свингеры", "Дзидзьо. Первый раз" (не получали государственного финансирования), "Бешеные свадьбы" (10% финансирования), "Я, ты, он, она" (от "Квартала 95", который "получил нормальное финансирование"), и мультипликационный фильм "Зачарованная принцесса".
В то же время Брагарь объяснил, что патриотическое кино не стоит финансирования, потому что "прибыли не будет". На вопрос ведущей о финансировании фильмов "Донбасс" и "Киборги", нардеп ответил, что киноиндустрия – это бизнес.
Эти фильмы, несмотря на то, что получили достаточно мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. А киноиндустрия – как и любой бизнес – там главная стратегия в том, чтобы сделать коммерчески привлекательный продукт,
– сказал Брагарь.
Нардеп добавил, что такие фильмы стоит снимать не более 1-2 в год. Деньги же следует выделять только тем жанрам, которые "в перспективе могут окупиться".
"Большинство украинцев не ходит на это (патриотический жанр – 24 канал) в кинотеатр, поэтому, если и снимать такие фильмы, то делать не 5 лент в год, а одну-две ленты в год. А больше сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование", – считает нардеп.
Последние скандалы с Брагарем
Нардеп от "Слуги народа" посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", если не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Такое заявление переросло в скандал – украинцы возмущались позицией "слуги народа", а руководство партии попросило прощения. Однако на этом история не закончилась – появилась петиция с требованием лишить депутата мандата.
Этот нардеп совсем недавно "прославился" еще одной неоднозначной ситуацией. Он официально написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел отключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".
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Что случилось? Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтерка Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего на Донбассе любимого Ярины. Девушки ехали в рейсовом автобусе из Луцка в Киев. Скандал возник из-за просьбы активисток отключить российский сериал, в конце концов, они оказались на трассе среди ночи. Больше об этом – здесь.
Брагарь считает, что патриотическое кино не нужно финансировать: видео