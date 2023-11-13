Отметим, что экспортное название Су-17 – Су-22. В понедельник, 13 ноября, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, владеет ли информацией относительно передачи этого бомбардировщика со стороны Польши, – информирует 24 Канал.

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Появились ли Су-17 в Украине

Со слов спикера понятно, что сообщения о полетах польских Су-17 (или Су-22) над военными Вооруженных Сил пока нельзя подтвердить.

Очень любят у нас гадать на кофейной гуще. Воздушные силы рассматривают разные варианты… Что касается Су-22 или Су-17 – пока такой информации нет,

– сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил констатировал, что бомбардировщик Су-17 советский и действительно находится на вооружении Польши. Его можно использовать для ракетных атак и переноса других видов вооружения.

Пролет Су-17 якобы над Украиной: смотрите видео из сети

Как отметил Игнат, ему известно, что Украина вела переговоры с партнерами из ближних стран по передаче всех видов авиационного вооружения, в том числе разных видов вертолетов и самолетов.

Все рассматривалось, в частности, вертолеты еще советского производства, Су-22 и все, что есть в ближних странах, для того, чтобы как можно скорее их предоставить Украине. Для Су-22 потребуется переобучение, если такое решение будет принято,

– констатировал представитель.

Обратите внимание! Также аналитики по Defence Express отмечали, что за короткими видео, появившимися в сети, невозможно подтвердить, действительно ли Су-17 появились на вооружении Украины. Эксперты убеждены, что единственной страной, которая может предоставить нам такие самолеты, является Польша.

Добавим, что Игнат вспомнил: МиГ-29 от Польши усилили украинские бригады, однако наше государство ожидает F-16. Эти самолеты являются многоцелевыми истребителями – то есть способны выполнять разные задачи на поле боя, что крайне важно для усиления нашего превосходства в небе.