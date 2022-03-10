Это означает, что участники СЭП (системы электронных платежей) могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

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Межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка будут осуществляться:

12 марта 2022 датой банковского дня 12 марта 2022;

13 и 14 марта 2022 датой банковского дня 14 марта 2022 года.

Напомним, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).