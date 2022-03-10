Це означає, що учасники СЕП (системи електронних платежів) мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, враховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.

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Міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України будуть здійснюватися:

12 березня 2022 року датою банківського дня 12 березня 2022 року;

13 та 14 березня 2022 року датою банківського дня 14 березня 2022 року.

Нагадаємо, що СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).

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