Кабмин повысил норму расходования дохода семьи на коммуналку: что это означает

Кабинет министров увеличил на 5% стоимость коммунальных услуг для семей, которые получают субсидии. Таким образом, с мая 2020 года при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) будут взимать 20%, а не 15%, как сейчас.

О соответствующих изменениях говорится в постановлении Кабинета министров № 878 от 20 октября 2019 года. Согласно документу, они будут внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года. Последней установлен размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии.

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Таким образом, для расчета субсидии размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, будет определен как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

С мая 2020 года этот платеж будет рассчитываться согласно базовой нормы платы за услуги – при назначении субсидий будут вычитать 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15%, как сейчас.

Ранее Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям украинских граждан:

– детские дома семейного типа;

– военнослужащие;

– граждане старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но зарегистрированные по разным адресам.

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