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      Кабмин повысил норму расходования дохода семьи на коммуналку: что это означает

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      Субсидия на коммуналку в Украине с мая 2020 – изменения
      Кабмин увеличил на 5% коммунальные для семей, которые получают субсидии / Фото из открытых источников

      Кабинет министров увеличил на 5% стоимость коммунальных услуг для семей, которые получают субсидии. Таким образом, с мая 2020 года при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) будут взимать 20%, а не 15%, как сейчас.

      О соответствующих изменениях говорится в постановлении Кабинета министров № 878 от 20 октября 2019 года. Согласно документу, они будут внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года. Последней установлен размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии.

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      Таким образом, для расчета субсидии размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих жилищную субсидию, будет определен как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

      С мая 2020 года этот платеж будет рассчитываться согласно базовой нормы платы за услуги – при назначении субсидий будут вычитать 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15%, как сейчас.

      Ранее Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям украинских граждан:

      – детские дома семейного типа;

      – военнослужащие;

      – граждане старше 60 лет, состоящие в браке и проживающие в сельской местности, но  зарегистрированные по разным адресам.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Кабинет Министров Украины Субсидии
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