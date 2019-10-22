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      Кабмін змінив норму для отримання субсидії

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      Субсидія на комуналку в Україні з травня 2020 року – зміни
      Кабмін збільшив на 5% комунальні для сімей, які отримують субсидії / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів збільшив на 5% вартість комунальних послуг для сімей, які отримують субсидії. Таким чином, з травня 2020 року під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу домогосподарства (сімʼї) стягуватимуть 20%, а не 15%, як зараз.

      Про відповідні зміни мовиться у постанові Кабінету міністрів № 878 від 20 жовтня 2019 року. Згідно з документом, їх буде внесено до постанови Кабміну №1156 від 27 липня 1998 року. Останньою встановлено розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання побутового палива під час надання житлової субсидії.

      Важливо! Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати

      Таким чином, для розрахунку субсидії розмір обов'язкового платежу для домогосподарств, які отримують житлову субсидію, буде визначено як частка середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

      З травня 2020 року цей платіж розраховуватимуть відповідно до базової норми плати за послуги – під час призначення субсидій вираховуватимуть 20% з середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, а не 15%, як зараз.

      Як отримати субсидію
      Скільки потрібно витрачати на комуналку, щоб отримати субсидію? / інфографіка 24 каналу

      Раніше Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям українських громадян. Мовиться про:

      – дитячі будинки сімейного типу;

      – військовослужбовці;

      – громадян, старших за 60 років, що перебувають у шлюбі та проживають у сільській місцевості, але є зареєстрованими за різними адресами.

      ЦІкаво! Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка Кабінет Міністрів України Субсидії Комунальні послуги
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