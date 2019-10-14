Субсидия для украинцев: почему могут прекратить выплату льгот

В 2019 году помощь от государства будут выдавать деньгами. Их можно будет снять со своего счета в любое удобное время. Вместе с тем сохранится и традиционная выплата льгот, как это было раньше.

Львовянка Вера Саврияновна беспокоилась за субсидию, ибо без нее оплатить коммунальные услуги почти нереально, а впереди отопительный сезон. "Сейчас у меня есть платежки на 700 гривен. Там отопления еще будет, а у меня двухкомнатная и это будет уже 1500", – утверждала львовянка.

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А вот получать деньги наличными, как это теперь можно с 1 октября, госпожа Вера пока не рискует. "Удобнее, когда забирают сразу от меня все. В кассу приходила, причисляли и сразу отдавали", – пояснила львовянка.

А вот у Зиновия Андреевича наоборот, потому что ему удобнее снимать наличные. Ведь так он сам ответственен за потребленные услуги. "Я снимал наличными, а затем платил через "Приватбанк", – добавил мужчина.



Оформление субсидии

За нововведениями теперь почти нет ограничения с банками. Счет можно открыть в одном из 38 предложенных. Их перечень можно найти в центрах социальной защиты.

Если раньше наличными получали только на "Ощадбанк". То теперь есть расширенная сеть, где можно получать наличные по субсидии. Необходимо обратиться в банк, открыть счет, принести его к нам, написать заявление и средства будут начисляться в соответствующий банк,

– пояснила начальница Галицкого отдела соцзащиты Мария Подоляка.

Таким образом, гражданин будет оплачивать потребленные услуги по учетом суммы субсидии. Но, если у получателя льготы будет долг по оплате коммунальных услуг на сумму более 340 гривен, то выплату субсидии наличными прекратят.

Есть и еще один сюрприз, однако неприятный. В новом отопительном сезоне украинцев ждет сокращение нормативов на расход газа. Да, если раньше государство компенсировало 4,5 кубометра газа на отопление, то сейчас 4 кубометра.

Задолженность увеличивается и особенно сейчас, когда отопительный период. Мы увидим, как стремительно она будет накапливаться, в частности вследствие платежей за отопление и горячее водоснабжение,

– рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

К тому же государство планирует сократить число получателей субсидий, ведь заложили в госбюджете на 2020 год на 8 миллиардов гривен меньше.



Андрей Никончук

"Украинцы стали получать больше. Реальная заработная плата выросла, увеличивается пенсия. Для кого-то они значительны, для кого-то нет", – сообщил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Она может быть еще меньше, рассказали эксперты. Однако нужно пересмотреть ситуацию с энергоэффективностью зданий.

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"У нас дом просто находится в аварийном состоянии и он может развалиться в любой момент и таких домов очень много. Мы выделяем на субсидии десятки миллиардов гривен", – добавил Илья Несходовский. Чтобы в новом отопительном сезоне не потерять право на субсидию, у украинцев есть время до 15 октября, чтобы подать заявление на ее получение.