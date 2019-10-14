08:12
14 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Субсидії для українців: чому можуть припинити виплату пільг

      644 Читать новость на русском

      У 2019 році допомогу від держави видаватимуть грошима. Їх можна буде зняти зі свого рахунку у будь-який зручний час. Разом із тим збережеться і традиційна виплата пільг, як це було раніше.

      Львів'янка Віра Савріянівна тривожилася за субсидію, бо без неї оплатити комунальні послуги майже нереально, а попереду опалювальний сезон. "Зараз у мене є платіжки на 700 гривень. Там опалення ще буде, а в мене двокімнатна й це буде вже 1500", – стверджувала львів'янка.

      Читайте також: Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні

      А ось отримувати гроші готівкою, як це тепер можна з 1 жовтня, пані Віра поки не ризикує. "Зручніше, коли забирають зразу від мене все. В касу приходила, зараховували і зразу віддавали", – пояснила львів'янка.

      А ось у Зиновія Андрійовича навпаки, бо йому зручніше знімати готівку. Адже так він сам відповідальний за спожиті послуги. "Я знімав готівкою, а потім платив через "Приватбанк", – додав чоловік.

      Оформлення субсидії
      Оформлення субсидії

      За нововведеннями тепер майже немає обмеження з банками. Рахунок можна відкрити в одному з 38 запропонованих. Їх перелік можна знайти в центрах соціального захисту.

      Якщо раніше готівкою отримували лише на "Ощадбанк". То тепер є розширена мережа, де можна отримувати готівку по субсидії. Необхідно звернутися в банк, відкрити рахунок, принести його до нас, написати заяву і кошти будуть нараховуватись у відповідний банк, – пояснила начальниця Галицького відділу соцзахисту Марія Подоляка.

      Таким чином, громадянин оплачуватиме спожиті послуги із урахуванням суми субсидії. Але, якщо в одержувача пільги буде борг за оплату комунальних послуг на суму понад 340 гривень, то виплату субсидії готівкою припинять.

      Є і ще один сюрприз, проте неприємний. У новому опалювальному сезоні українців чекає скорочення нормативів на витрату газу. Так, якщо раніше держава компенсувала 4,5 кубометри газу на опалення, то зараз 4 кубометри.

      Заборгованість збільшується і особливо зараз коли опалювальний період. Ми побачимо, як стрімко вона буде накопичуватись, зокрема внаслідок платежів за опалення і гаряче водопостачання,
      – розповів експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

      До того ж держава планує скоротити число одержувачів субсидій, адже заклали в держбюджеті на 2020 рік на 8 мільярдів гривень менше.

      Андрій Нікончук
      Андрій Нікончук

      "Українці стали отримувати більше. Реальна заробітна плата зросла, збільшується пенсія. Для когось вони значні, для когось ні", – повідомив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Вона може бути ще меншою, розповіли експерти. Проте потрібно переглянути ситуацію з енергоефективністю будинків.

      Читайте також: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

      "У нас будинок просто знаходиться в аварійному стані і він може розвалитися в будь-який момент і таких будинків дуже багато. Ми виділяємо на субсидії десятки мільярдів гривень", – додав Ілля Несходовський. Щоб в новому опалювальному сезоні не втратити право на субсидію, в українців є час до 15 жовтня, аби подати заяву на її отримання.

      blog_ava
      Арахамія збирається надати СБУ дані про факти проплати участі в акціях "Ні капітуляції"
      сьогодні
      832
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Субсидії Гроші Приватбанк Ощадбанк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Військо України. Історія могла бути іншою
      сьогодні , 08:02 Військо України. Історія могла бути іншою
      Вероніка Климська 1 2870
      Чому Україна йде на поступки та чи можна відмовитись від мінських домовленостей: думка експерта
      сьогодні , 07:47 Чому Україна йде на поступки та чи можна відмовитись від мінських домовленостей: думка експерта
      Ірина Поліщук 491
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      13 жовтня , 23:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 14130
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      13 жовтня , 22:10 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 1858
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      13 жовтня , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 1901
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук