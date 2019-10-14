Субсидії для українців: чому можуть припинити виплату пільг

У 2019 році допомогу від держави видаватимуть грошима. Їх можна буде зняти зі свого рахунку у будь-який зручний час. Разом із тим збережеться і традиційна виплата пільг, як це було раніше.

Львів'янка Віра Савріянівна тривожилася за субсидію, бо без неї оплатити комунальні послуги майже нереально, а попереду опалювальний сезон. "Зараз у мене є платіжки на 700 гривень. Там опалення ще буде, а в мене двокімнатна й це буде вже 1500", – стверджувала львів'янка.

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А ось отримувати гроші готівкою, як це тепер можна з 1 жовтня, пані Віра поки не ризикує. "Зручніше, коли забирають зразу від мене все. В касу приходила, зараховували і зразу віддавали", – пояснила львів'янка.

А ось у Зиновія Андрійовича навпаки, бо йому зручніше знімати готівку. Адже так він сам відповідальний за спожиті послуги. "Я знімав готівкою, а потім платив через "Приватбанк", – додав чоловік.



Оформлення субсидії

За нововведеннями тепер майже немає обмеження з банками. Рахунок можна відкрити в одному з 38 запропонованих. Їх перелік можна знайти в центрах соціального захисту.

Якщо раніше готівкою отримували лише на "Ощадбанк". То тепер є розширена мережа, де можна отримувати готівку по субсидії. Необхідно звернутися в банк, відкрити рахунок, принести його до нас, написати заяву і кошти будуть нараховуватись у відповідний банк, – пояснила начальниця Галицького відділу соцзахисту Марія Подоляка.

Таким чином, громадянин оплачуватиме спожиті послуги із урахуванням суми субсидії. Але, якщо в одержувача пільги буде борг за оплату комунальних послуг на суму понад 340 гривень, то виплату субсидії готівкою припинять.

Є і ще один сюрприз, проте неприємний. У новому опалювальному сезоні українців чекає скорочення нормативів на витрату газу. Так, якщо раніше держава компенсувала 4,5 кубометри газу на опалення, то зараз 4 кубометри.

Заборгованість збільшується і особливо зараз коли опалювальний період. Ми побачимо, як стрімко вона буде накопичуватись, зокрема внаслідок платежів за опалення і гаряче водопостачання,

– розповів експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук.

До того ж держава планує скоротити число одержувачів субсидій, адже заклали в держбюджеті на 2020 рік на 8 мільярдів гривень менше.



Андрій Нікончук

"Українці стали отримувати більше. Реальна заробітна плата зросла, збільшується пенсія. Для когось вони значні, для когось ні", – повідомив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Вона може бути ще меншою, розповіли експерти. Проте потрібно переглянути ситуацію з енергоефективністю будинків.

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"У нас будинок просто знаходиться в аварійному стані і він може розвалитися в будь-який момент і таких будинків дуже багато. Ми виділяємо на субсидії десятки мільярдів гривень", – додав Ілля Несходовський. Щоб в новому опалювальному сезоні не втратити право на субсидію, в українців є час до 15 жовтня, аби подати заяву на її отримання.