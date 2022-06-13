В этот раз под арест попали корпоративные права предприятий, являющиеся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 миллионов гривен. Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх.

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Ни Офис генпрокурора, ни бюро экономической безопасности не сообщают имени российского олигарха, чьи активы были арестованы. По данным "Экономической правды", речь идет о Михаиле Фридмане – российском олигархе, находящемся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании.

Михаил Фридман хоть и родился во Львове, но еще в советское время отправился в Россию. Там ему удалось начать свой бизнес. Фридман является основателем и главным акционером Letter One и Альфа-групп, которой принадлежит крупнейший частный банк России – Альфа-Банк. В то же время в LetterOne входит нидерландская компания Veon, являющаяся акционером мобильного оператора "Киевстар". Еще в 2021 году его состояние оценивалось в 15,5 миллиарда долларов. Сейчас Forbes оценивает его активы в 11,8 млрд долларов.

В Украине Фридман среди прочего владеет с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном компанией IDS Group Ukraine. В Украине она занимается производством популярных марок минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Также эта компания является дочерней фирмой IDS Borjomi International и является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину.

"По данным следствия российские бизнесмены, пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины", – сообщили в Бюро экономической безопасности.

Таким образом попытка вывода активов из собственности российского олигарха предотвращена.

По открытым данным одного из консалтинговых агентств, ориентировочная рыночная стоимость бренда в 2021 году составила более 10 миллиардов гривен в эквиваленте.

Фридман под санкциями

Это не первый раз, когда в Украине налагают аресты на активы, которыми владеет олигарх Михаил Фридман.

Еще в конце апреля суд принял решение об аресте активов на сумму почти 470 миллионов гривен на счетах в "Альфа-банке". Это средства, которые остались с суммы 1,1 миллиарда гривен. Их пытались легализовать и вывести из Украины через кипрские компании Михаил Фридман и его партнеры. Сделали они это после начала войны России против Украины. Часть средств им удалось вывести.

Впоследствии в мае был наложен арест на активы Михаила Фридмана в "Альфа-банке" на сумму свыше 12,4 миллиарда гривен . Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Именно эти компании помогали Фридману легализовать 1,1 миллиарда гривен.

При этом с момента наложения на него санкций Фридман постоянно жалуется, как ему плохо живется. И заявляет, что он не влияет на российского диктатора Владимира Путина и на те решения, которые он принимает.

При этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что Фридман уже консультировался с украинскими властями по получению гражданства . В компании "Альфа-групп" эту информацию опровергают.

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