Арест активов российского олигарха
По словам генпрокурора, это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные эти компании и "Альфа-банк" до войны и в течение вооруженной агрессии России против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 миллиарда гривен.
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В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую успели наложить арест. Это 469 миллионов гривен со счетов в "Альфа-банке", которые уже готовились к выводу в Россию.
По словам Венедиктовой, при этом для отмывания средств не создавали сложных схем. Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом.
Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций и других принудительных мер,
– отметила генпрокурор.
Расследование проводили детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
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