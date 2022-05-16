Арешт активів російського олігарха

За словами генпрокурорки, це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні ці компанії та "Альфа-банк" до війни і упродовж збройної агресії Росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

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Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу встигли накласти арешт. Це 469 мільйонів гривень з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію.

За словами Венедіктової, при цьому для відмиванням коштів не створювали складних схем. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом.

Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів,

– зазначили генпрокурорка.

Розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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