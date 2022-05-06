Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 травня.

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Офіс генпрокурора скерував справу Ляміна в суд

До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії Росії – обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна. Це командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС росії, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму,

– написала Венедіктова.

СБУ та Офіс генпрокурора вже завершили розслідування щодо його справи та скерували обвинувачення в суд. Попередньо слідчі встановили, що:

23 лютого 2022 року російський генерал в українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю;

організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей України;

мотивував своїх солдатів словами з кремлівських методичок про "захист" російськомовних людей від вигаданих росіянами "українських націоналістів і фашистів";

обіцяв солдатам виплату додатково 3 посадових окладів та добових по 100 доларів, які вони, традиційно для Росії, не отримали.

"Зате генерал отримає свій заслужений вирок, якщо компетентний українських суд погодиться із доводами прокурорів про причетність цієї особи до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України", – написала Ірина Венедіктова.

Попередньо, за цими двома статтями, ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій карається ув'язненням на строк 10 – 15 років, а за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – від 10 до 15 років тюрми або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

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