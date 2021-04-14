Контейнеровоз Ever Given, который спровоцировал транспортный коллапс в Суэцком канале, попал под арест. Судно не сможет покинуть Египет, пока его владелец не заплатит 900 миллионов долларов компенсации.

Решение о предупредительном аресте судна 12 апреля принял Экономический суд Исмаили. Согласно постановлению, оно будет арестовано в судебном порядке. Ранее Египет задержал контейнеровоз Ever Given: хочет возмещения в миллиард долларов В своем иске администрация Суэцкого канала ссылалась на Закон о морской торговле. Статья допускает изъятие морского судна до получения компенсации убытков. Справка. Пока японская компания Shoei Kisen не выплатит администрации Суэцкого канала 900 миллионов долларов США, судно будет находиться в районе Горьких озер. В сумму компенсации входят: расходы на снятие с мели;

ремонт судна;

потери из-за блокирования. Стоит также заметить, что компания UK P&I Club, которая является страховщиком контейнеровоза Ever Given, считает требования о компенсации необоснованными. Судно Ever Given село на мель: основное Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Из-за сильного ветра и песчаного урагана моряки не справились с управлением.

Судно носом уперлось в берег и перегородило водную артерию. В очереди на переход к Средиземному морю собралось, по последним данным, более 350 кораблей.

Часть кораблей, которые следовали из Азии в Европу, начали переход в обход Африки. По оценкам экспертов, убытки из-за блокирования канала достигли более 9 миллиардов долларов.