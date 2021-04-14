Контейнеровоз Ever Given, який спричинив транспортний колапс у Суецькому каналі, потрапив під арешт. Судно не зможе покинути Єгипет, поки його власник не заплатить 900 мільйонів доларів компенсації.

Рішення про попереджувальний арешт судна 12 квітня ухвалив Економічний суд Ісмаїлі. Згідно з постановою, воно буде заарештовано у судовому порядку. Раніше Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given: хоче відшкодування у мільярд доларів У своєму позові адміністрація Суецького каналу посилалася на Закон про морську торгівлю. Стаття допускає вилучення морського судна до отримання компенсації збитків. Довідка. Поки японська компанія Shoei Kisen не виплатить адміністрації Суецького каналу 900 мільйонів доларів США, судно перебуватиме у районі Гірких озер. У суму компенсації входять: витрати на зняття з мілини;

ремонт судна;

втрати через блокування. Варто також зауважити, що компанія UK P&I Club, яка є страховиком контейнеровоза Ever Given, вважає вимоги про компенсацію необґрунтованими. Судно Ever Given сіло на мілину: основне Контейнеровоз Ever Given сів на мілину у Суецькому каналі 23 березня. Через сильний вітер і піщаний буревій моряки не впоралися з керуванням.

Судно носом вперлося в берег і перегородило водну артерію. У черзі на перехід до Середземного моря зібралося, за останніми даними, понад 350 кораблів.

Частина кораблів, які прямували з Азії до Європи, почали перехід в обхід Африки. За оцінками експертів, збитки через блокування каналу сягнули понад 9 мільярдів доларів.