Уклонялся от уплаты налогов: суд арестовал имущество нардепа Мьялика

Киевский апелляционный суд 3 июня наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины. Чиновника подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.
Детали решения суда
Суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.
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По результатам апелляционного рассмотрения вынесено новое решение, которым удовлетворено ходатайство следователя главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого,
– заявили в суде.
Очевидно говорится о народном депутате от партии "За майбутнє" Викторе Мьялике. Ведь именно его 25 марта заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 97 млн гривен.
Что известно о подозрении Мьялику
Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Мьялик в 2012 году начал строительство многоквартирных жилых домов в Киевской области. Однако субъектом хозяйственной деятельности чиновник не зарегистрировался.
Мьялик декларировал доходы от реализации квартир, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. То есть ставка налога была не 18%, а 5%.
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