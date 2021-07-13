Суд принял соответствующее решение, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора. Об этом изданию сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси

Имущество Козака арестовали

Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака,

– говорится в сообщении.

Напомним, Козака, как и его соратника Виктора Медведчука подозревают в разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Санкции против Козака: главное

Совет нацбезопасности и обороны в феврале 2021 года ввел санкции против Тараса Козака. Продолжительность ограничений – 5 лет. Тогда же прекратили свое вещание пророссийские телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.

В мае глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение Козаку из-за государственной измены.

Кроме того, следствие установило, что пророссийский политик Виктор Медведчук передавал Козаку секретные данные о Вооруженных силах Украины.

Журналисты "Схем" выяснили, что из Украины Козак вылетел еще 24 февраля. Он сделал это на борту самолета, которым пользуется Николай Воробей – белорусский олигарх, приближенный к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Впоследствии появилась информация, что пророссийский политик находится на территории Беларуси и купил там движимое имущество на сумму более 1 миллиона 340 тысяч гривен.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала