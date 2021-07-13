Суд прийняв відповідне рішення, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора. Про це виданню повідомили у пресслужбі відомства.

Раніше Венедіктова не підтвердила, що Козак перебуває у Білорусі

Майно Козака арештували

Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора прийняв рішення про арешт рухомого і нерухомого майна Козака,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Козака, як і його соратника Віктора Медведчука, підозрюють у розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Санкції проти Козака: головне

Рада нацбезпеки та оборони у лютому 2021 ввела санкції проти Тараса Козака. Тривалість обмежень – 5 років. Тоді ж припинили своє мовлення проросійські телеканали NewsOne, 112 та ZIK.

У травні очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру Козаку через державну зраду.

Окрім того, слідство встановило, що проросійський політик Віктор Медведчук передавав Козаку секретні дані про Збройні сили України.

Журналісти "Схем" з'ясували, що з України Козак вилетів ще 24 лютого. Він зробив це на борту літака, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, наближений до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Згодом з'явилася інформація, що проросійський політик перебуває на території Білорусі і купив там рухоме майно на суму понад 1 мільйон 340 тисяч гривень.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу